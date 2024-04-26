Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi ve Yarışma Modülü ödül töreni yapıldı

Proje liderliğini AK Parti Adana Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık'ın yaptığı geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla "Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi" Adana'da hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül törenine gönderdiği mesajında, "Finansal Okuryazarlık Projesi Yarışma Modülü Programı"nın gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Günümüzde sermaye piyasalarının gelişmesi ve kripto ürünlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte finansal okuryazarlık, hiç olmadığı kadar, ehemmiyet kazanmıştır. Kırılgan piyasalardan ve riskli işlemlerden gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı korumanın en etkin yolu, finansal okuryazarlığının erken yaşlardan itibaren artırılmasından geçmektedir. Finansal Okuryazarlık Projesi Yarışma Modülü'nün bu çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

PİLOT İL ADANA SEÇİLDİ

Halkbank'ın ana sponsorluğunda hayata geçirilen ve pilot il olarak memleketi Adana'yı seçen Milletvekili Sunay Karamık, 'Hedefimiz Finansal Okuryazarlık eğitim projemizi önce Adana genelinde daha sonra deprem illerinde ve nihayetinde tüm illerimizdeki Mesleki Teknik Liselere yaymak. Projenin birinci fazında Adana'da 18 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 1700, 11. sınıf öğrencine 5 başlıkta 1200 dakika eğitim verildi" dedi.

GENÇLERLE GURUR DUYUYORUM

Projenin temelinde üç yıllık uzun soluklu bir hazırlık aşamasının olduğunu belirten Karamık, "Okudukları bölüm ayırt edilmeksizin, tüm 11. sınıf öğrencilerini kapsayan eğitim projesi, finansal okuryazarlık becerilerini artırmak üzerine tasarlandı. Beş farklı modülle; aile ekonomisi, finansal karar alabilme becerisi, devletin ve finansal kurumların işleyişi, profesyonel hayatta iş birimlerinde uygulayabilecekleri finansal yetkinlik ve beceri kazanmaları hedeflenmekte. Yüzde 80 başarıya ulaşıldı. Projeye ilgi gösteren gençlere teşekkür ediyorum onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

PARASINI YÖNETEMEYEN HAYATINI YÖNETEMEZ

Gençleri finansal okuryazar yapmak için kolları sıvadıklarını vurgulayan Karamık, "Finans bilgisi artık hayatın ta kendisi. Ev ekonomisinden iş dünyasına, gündelik yaşamın içindeki alışverişten girişimcilik adımlarına kadar her alanda ve herkese finans bilgisi gerekiyor. Şu bir gerçek ki; parasını yönetemeyen hayatını yönetemez" şeklinde konuştu.

Törende dereceye girenlere ödülleri verildi.