Fındık toplarken uçurumdan yuvarlanan anne öldü, onu kurtarmak isteyen oğlu yaralandı

Olay, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Çepni köyü Kuzbahçe mevkisinde ki bahçelerinde fındık toplayan Kadife Bekçi (80) dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Annesini kurtarmak isteyen oğlu Nizamettin Bekçi de aynı yerden uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde uçuruma yuvarlanan Kadife Bekçi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Nizamettin Bekçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.