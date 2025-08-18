Haberler Yaşam Haberleri Fındık toplarken uçurumdan yuvarlanan anne öldü, onu kurtarmak isteyen oğlu yaralandı
Giriş Tarihi: 18.8.2025 11:01 Son Güncelleme: 18.8.2025 11:49

Fındık toplarken uçurumdan yuvarlanan anne öldü, onu kurtarmak isteyen oğlu yaralandı

Giresun'da bahçelerinde fındık toplarken uçuruma yuvarlanan kadın öldü, annesini kurtarmaya çalışan oğlu yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fındık toplarken uçurumdan yuvarlanan anne öldü, onu kurtarmak isteyen oğlu yaralandı

Olay, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Çepni köyü Kuzbahçe mevkisinde ki bahçelerinde fındık toplayan Kadife Bekçi (80) dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Annesini kurtarmak isteyen oğlu Nizamettin Bekçi de aynı yerden uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde uçuruma yuvarlanan Kadife Bekçi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Nizamettin Bekçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık toplarken uçurumdan yuvarlanan anne öldü, onu kurtarmak isteyen oğlu yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz