Fındıkzade tatlısı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Fındıkzade tatlısı tarifi araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta final bölümü ile araştırılan tatlının tarifi, malzemeleri ve püf noktası bu lezzeti evinde denemek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Şerbetli tatlılar arasında yer alan Fındıkzade tatlısı malzemeleri de oldukça kolay bulunuyor. Peki, Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar…
FINDIKZADE TATLISI MALZEMELERİ
Keki için:
3 adet yumurta
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı toz fındık
1 su bardağı galeta unu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı sıvı yağ
FINDIKZADE TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?
Şerbeti için küçük bir tencere içine 2 su bardağı toz şeker ve 2 buçuk su bardağı su koyun. Sürekli karıştırarak, şekerin erimesini sağlayın.
Ardından şerbeti kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan sonra ocak üzerinden alıp, soğumaya bırakın.
Derin bir kap içerinde yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı yağ ekleyin.
Ardından galeta unu, Hindistan cevizi, çekilmiş fındık, kabartma tozu ve vanilya koyun ve mikserle karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış kare borcama dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dk. Pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 1-2 dakika bekletin. Hazırladığınız soğuk şerbeti kepçe ile üzerine eşit bir şekilde dökün. (Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak). Tatlı şerbeti çekip, soğuyana kadar bekletin.
Krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayın. Dolaba koyup soğumaya bırakın. Tatlı şerbetini çekip tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi koyun. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde yayın.
Üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Buzdolabından çıkarın dilimleyip servis yapın