Fındıkzade tatlısı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Fındıkzade tatlısı tarifi araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta final bölümü ile araştırılan tatlının tarifi, malzemeleri ve püf noktası bu lezzeti evinde denemek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Şerbetli tatlılar arasında yer alan Fındıkzade tatlısı malzemeleri de oldukça kolay bulunuyor. Peki, Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar…