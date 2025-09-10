Haberler Yaşam Haberleri Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket çeyrek final maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 10.9.2025 15:00

EuroBasket 2025'te birbirinden sürprizli karşılaşmalarla çeyrek final heyecanı dorukta. Finlandiya ile Gürcistan arasındaki mücadele, bu akşam Riga Arena'da gerçekleşiyor. İki takım da turnuvadaki çıkışlarıyla dikkat çekerken, bu karşılaşmanın zamanı ve izleyiciye nasıl ulaşacağı merak konusu oldu. Peki; Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın:

Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket çeyrek final maçı canlı izle

Turnuvanın fragman gibi ilerleyen serisinde Finlandiya ve Gürcistan, çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Finlandiya son olarak Sırbistan'ı eleyen taraf olurken, Gürcistan tarihi bir zaferle Fransa'yı devirmişti. Bu kritik müsabaka hem basketbolseverler hem de analistler için büyük önem taşıyor. İşte, Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı canlı izle ekranı:

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 çeyrek final etabında oynanacak Finlandiya - Gürcistan maçı 10 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak.

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak EuroBasket çeyrek final maçları TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

12 Dev Adam ise 12 Eylül Cuma günü yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

