Haberler Yaşam Haberleri Firari çete lideri İzmir’de yakalandı
Giriş Tarihi: 25.11.2023 21:47 Son Güncelleme: 25.11.2023 21:51

Firari çete lideri İzmir’de yakalandı

İzmir’de firari çete lideri E.B., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı

DHA
Firari çete lideri İzmir’de yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari durumda bulunan organize suç örgütü lideri E.B.'nin İzmir'de olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari çete liderinin aracı tespit edildi ve operasyona başlandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Lideri olduğu suç örgütüne yönelik geçen temmuz ayında düzenlenen operasyondan bu yana firari olduğu belirtilen E.B.'nin yapılan üst aramasında bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

E.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari çete lideri İzmir’de yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA