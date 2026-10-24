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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Firari hükümlüler sokakta yakalandı

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Firari hükümlüler sokakta yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. ile 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. yakalandı. 2 firari hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Firari hükümlüler sokakta yakalandı
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