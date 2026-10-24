Firari hükümlüler sokakta yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. ile 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. yakalandı. 2 firari hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör