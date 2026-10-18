Firari’lere 81 ilde kıskaç

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, aranan şahıslara yönelik 81 ilde uygulama düzenlendi. 25 bin 395 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 912 şahıs yakalandı. Şahısların; 102'si hırsızlık, 63'ü dolandırıcılık, 23'ü adam öldürme, 19'u cinsel suçlar, 23'ü yağma, 69'u uyuşturucu madde ticareti yapmak, 26'sı 5607 SKM, 2'si FETÖ/PDY'ye üye olmak ve 585'i diğer suçlardan gözaltına alındı.

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