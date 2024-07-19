Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Olay Birecik ilçesine bağlı Kelaynak Sahil Yolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kelaynak Sahil Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma Sahil güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ali Sinan E. İsimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ali Sinan E.'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Birecik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.