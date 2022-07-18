Haberler Yaşam Haberleri Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Fırat Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:44

Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Fırat Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla Fırat Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları arayışına çıktı. Puanlarına uygun okul ve bölümleri araştıran adaylar ÖSYM’nin duyurusuna göre; bu hafta içerisinde duyurulacak tercih kılavuzunu baz alarak işlem yapacak. Şimdi ise geçmiş yılların Fırat Üniversitesi taban puanları kişilerin tercih listelerini hazırlamasında ön ayak oluyor. İşte Fırat Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi...

Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Fırat Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Fırat Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Elazığ ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Fırat Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Fırat Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:

Fırat Üniversitesi (FÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Tıp SAY 200+5
190+5
180+5
160+4		 205
195
185
164		 19.564
18.800
17.213
16.600		 434,28506
495,14711
473,67281
467,22169
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 33.383
32.500
28.300
26.100		 412,89397
476,52371
453,25154
446,04327
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 79.346
79.400
95.858
110.000		 361,49496
421,53999
364,57204
333,09513
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)		 SAY 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 112.104
166.000
195.805
280.000		 333,32295
344,77734
296,83810
252,73656
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Veterinerlik SAY 120+3
120+3
120+3
135+4		 123
123
123
139		 119.883
130.000
152.038
156.000		 327,51275
371,62823
320,06190
300,82086


FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.043
146.000
171.728
190.000		 321,69296
358,71367
308,70826
283,33620
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 70+2
70+2
72+2
72+2		 72
72
74
74		 140.108
155.000
186.458
218.000		 313,70492
352,38354
301,24454
272,29046
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 151.198
155.000
167.311
178.000		 306,98509
352,25089
311,09412
289,26074
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
64+2
64+2		 62
62
66
66		 163.788
192.000
226.096
264.000		 299,86182
329,14310
284,23046
257,20217
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 180.046
213.000
243.165
257.000		 291,51359
318,39026
278,02541
259,05529
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 218.125
222.000
234.835
235.000		 274,67143
313,75740
280,96411
265,99860
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
7		 231.481
261.000
289.112
Dolmadı		 269,42399
297,30588
263,56325
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 85+3
65+2
65+2
65+2		 88
67
67
46		 234.240
263.000
296.849
Dolmadı		 268,38496
296,24316
261,44286
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Adli Bilişim Mühendisliği SAY 48+2
48+2
48+2
48+2		 50
50
50
50		 251.526
236.000
226.635
224.000		 262,35443
307,65417
284,02193
269,95105
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30+1
30+1
30+1
60+2		 31
31
31
18		 252.347
260.000
299.970
Dolmadı		 262,08614
297,71698
260,62613
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 273.755
268.000
264.917
235.000		 255,33717
294,49229
270,78118
266,11755
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18+1
18+1
18+1
18+1		 19
19
19
19		 277.878
298.000
295.046
296.000		 254,08519
283,66909
261,93002
248,89081
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 283.944
246.000
225.901
235.000		 252,31298
303,23832
284,29432
265,90094
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 288.934
241.000
201.059
125.000		 250,90068
305,43936
294,46870
320,84321
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 323.091
295.000
267.428
288.000		 241,81805
284,88435
269,99758
250,87186
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 324.004
255.000
246.673
147.000		 241,59739
299,56420
276,79674
306,19837
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Matematik SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 360.406
338.000
341.853
359.000		 232,78989
271,20166
250,30738
235,52277
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Adli Bilişim Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 40
41
41
41		 Dolmadı
281.000
272.793
271.000		 Dolmadı
289,54354
268,34052
255,24861
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Adli Bilişim Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0

1
0		 Dolmadı

295.458
Dolmadı		 Dolmadı

261,81836
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12+1
12+1
12+1
12+1		 1
4
6
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 4
21
21
16		 Dolmadı
457.000
449.695
Dolmadı		 Dolmadı
243,68362
229,00144
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Biyomühendislik SAY 20+1
20+1

 2
3

 Dolmadı


 Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 30+1
30+1
60+2
80+2		 8
9
16
55		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30+1
30+1
40+1
73+2		 5
17
14
34		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 29
59
82
82		 Dolmadı

278.119
165.000		 Dolmadı

266,74864
295,95359
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 10+1


Dolmadı


 Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Kimya SAY 25+1
20+1
15+1
15+1		 2
21
16
5		 Dolmadı
447.000
452.825
Dolmadı		 Dolmadı
245,56642
228,25188
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
60+2
85+3		 9
11
15
36		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
30+1
30+1
50+2		 9
8
13
19		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Mimarlık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 47
93
93
82		 Dolmadı
230.000
196.858
100.000		 Dolmadı
310,02793
296,36582
341,68084
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 43
52
41
41		 Dolmadı
386.000
385.790
412.000		 Dolmadı
258,61383
241,09678
223,37100
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20+1
15+1
15+1
15+1		 1
16
5
4		 Dolmadı
663.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,11380
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 110.864
114.000
127.842
135.000		 315,44544
357,61218
335,21227
317,82376
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 133.684
110.000
110.000
101.000		 306,32218
359,63637
343,14485
332,88719
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 455.050
373.000
304.459
284.000		 239,81718
282,63087
284,30837
276,51067
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30+1
30+1
30+1
50+2
31
15
15		 Dolmadı
962.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
210,48388
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) İktisat EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 9
41
38
18		 Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,51887
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 7
41
33
22		 Dolmadı
901.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,60528
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 8
62
62
51		 Dolmadı
831.000
799.233
Dolmadı		 Dolmadı
223,63331
217,98196
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
70+2
70+2		 37
82
72
72		 Dolmadı
684.000
606.567
650.000		 Dolmadı
238,01748
241,30308
227,85074
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Sosyoloji EA 60+2
70+2
70+2
80+2		 29
72
72
82		 Dolmadı
768.000
651.801
723.000		 Dolmadı
229,30806
236,69597
209,80019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 46
62
62
62		 Dolmadı
595.000
543.347
513.000		 Dolmadı
248,48897
248,25216
242,13258
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 5
41
62
62		 Dolmadı
711.000
677.026
635.000		 Dolmadı
235,04801
234,22824
229,42980
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.022
21.900
21.932
21.100		 354,10274
384,32455
390,34926
379,71391
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 29.522
28.700
29.572
32.300		 345,53531
376,40843
382,28147
368,05802
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 78.746
62.300
88.559
113.000		 313,74968
351,13767
347,52545
327,10515
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 198+5
230+6
240+6
250+7		 203
236
246
257		 230.290
145.000
136.404
112.000		 270,20649
318,17836
330,79774
327,44294
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 396.214
308.000
285.728
218.000		 243,38285
281,06270
296,84360
300,19456
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 414.450
301.000
268.477
206.000		 240,97042
282,45441
300,04380
302,82975
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 22+0


 22


 515.373


 227,36212
—-
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 99+3
130+4
140+4
150+4		 102
134
144
154		 552.405
218.000
195.636
174.000		 217,23563
299,25192
315,25191
309,98375
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 553.446
520.000
415.907
358.000		 216,45467
247,67582
275,59473
276,61965
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
70+2
80+2		 35
62
72
82		 Dolmadı
519.000
383.663
330.000		 Dolmadı
247,81978
280,46126
280,64347
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 7
59
62
62		 7
59
62
62		 Dolmadı

250,19872
246,69806
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 21
62
72
72		 Dolmadı
658.000
542.887
592.000		 Dolmadı
229,31541
258,17041
248,97924
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 2
62
72
72		 Dolmadı
806.000
677.241
849.000		 Dolmadı
208,37700
241,75238
223,28399
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60+2
60+2
60+2
 25
62
62
 Dolmadı
597.000
625.498
 Dolmadı
237,20953
247,90605
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 52
62
72
72		 Dolmadı
504.000
493.716
513.000		 Dolmadı
249,95330
264,62616
257,22372
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 1
62
72
72		 Dolmadı
747.000
624.019
792.000		 Dolmadı
218,61030
248,08639
229,69981
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 11+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 37
62
72
72		 Dolmadı
570.000
505.286
560.000		 Dolmadı
240,86911
263,08383
252,19599
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 4
62
62
72		 Dolmadı
786.000
626.701
730.000		 Dolmadı
213,03653
247,76552
235,57446
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 63
82
82
82		 Dolmadı
465.000
428.348
397.000		 Dolmadı
255,58335
273,78958
271,18419
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 6
62
62
82		 Dolmadı
661.000
528.482
507.000		 Dolmadı
228,92562
260,03660
257,96649
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.242
18.800
20.130
20.900		 366,34597
388,71587
379,33395
359,47289
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 36.791
32.800
32.082
28.500		 320,87387
341,01664
338,60037
329,67677
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 70.115
68.300
66.494
60.500		 220,56721
236,41739
242,34093
234,04168

Fırat Üniversitesi (FÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,40346
320,39130		 357.123
357.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2
65+2		 67
67		 292,98721
318,74435		 401.951
365.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 281,34384
303,59768		 484.298
452.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Otopsi Yardımcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 275,68039
295,70823		 530.230
504.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 70+2
70+2		 72
72		 272,73295
297,37671		 555.974
493.000


FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,00648
290,34068		 571.527
543.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 269,80455
292,58910		 582.525
527.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Odyometri TYT 40+1
40+1		 41
41		 266,62170
291,51053		 612.678
535.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 264,29669
284,61998		 635.558
588.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 35+1
30+1		 36
31		 262,27773
291,02996		 656.186
538.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 258,77073
281,98981		 693.178
610.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,07388
269,04625		 734.634
725.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30+1
30+1		 31
31		 253,89804
273,86340		 748.101
680.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 90+3
90+3		 93
93		 252,59407
260,05295		 763.229
816.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,79783
270,80652		 796.258
709.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Optisyenlik TYT 30+1
30+1		 31
31		 240,76600
261,58443		 902.778
800.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Raylı Sistemler Makinistliği TYT 30+1
30+1		 31
31		 235,76876
248,82810		 961.066
941.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,34796
249,61408		 1.002.103
932.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30+1
25+1		 31
26		 230,60018
239,09167		 1.023.632
1.056.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu İzmir Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
25+1		 36
26		 229,68222
239,52335		 1.035.280
1.050.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 40+1
40+1		 41
41		 228,27312
241,29135		 1.053.182
1.029.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55+2
55+2		 57
57		 226,13302
248,22120		 1.080.995
948.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1
30+1		 41
31		 226,09890
240,98296		 1.081.451
1.033.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tapu ve Kadastro TYT 35+1
30+1		 36
31		 223,74046
240,77816		 1.113.019
1.035.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Elektrik TYT 65+2
60+2		 67
62		 223,65835
233,77077		 1.114.103
1.120.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,53959
243,28096		 1.142.791
1.006.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 75+2
70+2		 77
72		 219,25784
235,19257		 1.173.271
1.103.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 217,34400
229,50529		 1.198.854
1.174.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 215,50853
223,79443		 1.223.353
1.249.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 30+1
30+1		 31
31		 214,82016
234,47390		 1.232.852
1.112.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1
40+1		 41
41		 214,34502
228,37497		 1.239.444
1.189.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
 52
 213,25301
 1.254.767
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 212,57001
231,44359		 1.264.192
1.150.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 30+1
25+1		 31
26		 211,98235
226,95939		 1.272.467
1.207.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 211,28094
225,39787		 1.282.480
1.228.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 62
62		 208,84339
215,93472		 1.318.352
1.355.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
25+1		 36
26		 203,80598
218,86634		 1.394.937
1.315.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 202,11289
204,39257		 1.420.778
1.516.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 30+1
25+1		 31
26		 201,85189
226,72669		 1.424.838
1.210.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 199,33056
212,82097		 1.463.613
1.397.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 198,80756
215,56517		 1.471.603
1.360.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 198,80592
206,00931		 1.471.620
1.493.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2
60+2		 62
62		 197,87232
209,28894		 1.485.447
1.446.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
25+1		 36
26		 196,47046
208,40875		 1.505.801
1.459.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Makine TYT 50+2
50+2		 52
52		 194,70193
215,92191		 1.529.728
1.355.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Yapı Denetimi TYT 25+1
25+1		 26
26		 192,97855
206,81840		 1.551.077
1.481.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 182,55245
198,89520		 1.615.055
1.595.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 25+1
25+1		 26
26		 181,61831
208,44162		 1.616.264
1.458.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 7
20		 Dolmadı
 1.570.513
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30+1
25+1		 23
26		 Dolmadı
193,28237		 1.617.963
1.667.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 20+1
20+1		 9
9		 Dolmadı
 1.623.336
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 45
57		 Dolmadı
207,45960		 1.606.116
1.472.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 17
37		 Dolmadı
 1.612.299
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 60+2
60+2		 34
62		 Dolmadı
196,76190		 1.615.186
1.624.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)		 TYT 35+1
50+2		 9
22		 Dolmadı
 1.605.228
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20+1
20+1		 1
6		 Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim
İletim ve Dağıtımı		 TYT 30+1
25+1		 21
26		 Dolmadı
206,06505		 1.595.159
1.492.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 20+1
20+1		 2
10		 Dolmadı
 1.610.557
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 6
27		 Dolmadı
 1.609.485
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 12
26		 Dolmadı
193,76557		 1.584.267
1.661.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30+1
 1
 Dolmadı
 1.393.096
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 22
43		 Dolmadı
 1.610.725
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 25+1
25+1		 7
21		 Dolmadı
 1.604.668
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi TYT 25+1
25+1		 7
3		 Dolmadı
 1.464.334
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 25+1
25+1		 18
26		 Dolmadı
208,41997		 1.605.019
1.458.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 27
46		 Dolmadı
 1.600.466
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 30+1
 3
 Dolmadı
 1.505.215
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Pazarlama TYT 40+1
40+1		 9
38		 Dolmadı
 1.622.861
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30+1
 2
 Dolmadı
 1.208.365
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25+1
25+1		 6
26		 Dolmadı
185,09844		 1.601.175
1.727.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 45
52		 Dolmadı
196,74153		 1.626.028
1.624.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Yapı Denetimi TYT 30+1
30+1		 11
20		 Dolmadı
 1.626.368
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 69+2
60+2		 41
62		 Dolmadı
196,69220		 1.622.595
1.625.000
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Fırat Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA