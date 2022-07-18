Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Fırat Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Fırat Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Elazığ ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Fırat Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı