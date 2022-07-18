Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Fırat Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Fırat Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Elazığ ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Fırat Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Fırat Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|200+5
190+5
180+5
160+4
|205
195
185
164
|19.564
18.800
17.213
16.600
|434,28506
495,14711
473,67281
467,22169
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|33.383
32.500
28.300
26.100
|412,89397
476,52371
453,25154
446,04327
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|79.346
79.400
95.858
110.000
|361,49496
421,53999
364,57204
333,09513
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|112.104
166.000
195.805
280.000
|333,32295
344,77734
296,83810
252,73656
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
120+3
135+4
|123
123
123
139
|119.883
130.000
152.038
156.000
|327,51275
371,62823
320,06190
300,82086
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.043
146.000
171.728
190.000
|321,69296
358,71367
308,70826
283,33620
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
72+2
72+2
|72
72
74
74
|140.108
155.000
186.458
218.000
|313,70492
352,38354
301,24454
272,29046
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|151.198
155.000
167.311
178.000
|306,98509
352,25089
311,09412
289,26074
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
64+2
64+2
|62
62
66
66
|163.788
192.000
226.096
264.000
|299,86182
329,14310
284,23046
257,20217
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|180.046
213.000
243.165
257.000
|291,51359
318,39026
278,02541
259,05529
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|218.125
222.000
234.835
235.000
|274,67143
313,75740
280,96411
265,99860
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
7
|231.481
261.000
289.112
Dolmadı
|269,42399
297,30588
263,56325
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|85+3
65+2
65+2
65+2
|88
67
67
46
|234.240
263.000
296.849
Dolmadı
|268,38496
296,24316
261,44286
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Adli Bilişim Mühendisliği
|SAY
|48+2
48+2
48+2
48+2
|50
50
50
50
|251.526
236.000
226.635
224.000
|262,35443
307,65417
284,02193
269,95105
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
60+2
|31
31
31
18
|252.347
260.000
299.970
Dolmadı
|262,08614
297,71698
260,62613
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|273.755
268.000
264.917
235.000
|255,33717
294,49229
270,78118
266,11755
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18+1
18+1
18+1
18+1
|19
19
19
19
|277.878
298.000
295.046
296.000
|254,08519
283,66909
261,93002
248,89081
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|283.944
246.000
225.901
235.000
|252,31298
303,23832
284,29432
265,90094
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|288.934
241.000
201.059
125.000
|250,90068
305,43936
294,46870
320,84321
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|323.091
295.000
267.428
288.000
|241,81805
284,88435
269,99758
250,87186
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|324.004
255.000
246.673
147.000
|241,59739
299,56420
276,79674
306,19837
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|360.406
338.000
341.853
359.000
|232,78989
271,20166
250,30738
235,52277
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Adli Bilişim Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|40
41
41
41
|Dolmadı
281.000
272.793
271.000
|Dolmadı
289,54354
268,34052
255,24861
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Adli Bilişim Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
295.458
Dolmadı
|Dolmadı
—
261,81836
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|12+1
12+1
12+1
12+1
|1
4
6
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|4
21
21
16
|Dolmadı
457.000
449.695
Dolmadı
|Dolmadı
243,68362
229,00144
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Biyomühendislik
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|2
3
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|30+1
30+1
60+2
80+2
|8
9
16
55
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
40+1
73+2
|5
17
14
34
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|29
59
82
82
|Dolmadı
—
278.119
165.000
|Dolmadı
—
266,74864
295,95359
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|10+1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|25+1
20+1
15+1
15+1
|2
21
16
5
|Dolmadı
447.000
452.825
Dolmadı
|Dolmadı
245,56642
228,25188
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
60+2
85+3
|9
11
15
36
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
30+1
50+2
|9
8
13
19
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|47
93
93
82
|Dolmadı
230.000
196.858
100.000
|Dolmadı
310,02793
296,36582
341,68084
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|43
52
41
41
|Dolmadı
386.000
385.790
412.000
|Dolmadı
258,61383
241,09678
223,37100
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20+1
15+1
15+1
15+1
|1
16
5
4
|Dolmadı
663.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,11380
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|110.864
114.000
127.842
135.000
|315,44544
357,61218
335,21227
317,82376
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|133.684
110.000
110.000
101.000
|306,32218
359,63637
343,14485
332,88719
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|455.050
373.000
304.459
284.000
|239,81718
282,63087
284,30837
276,51067
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|30+1
30+1
30+1
50+2
|—
31
15
15
|Dolmadı
962.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
210,48388
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|İktisat
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|9
41
38
18
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,51887
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|7
41
33
22
|Dolmadı
901.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,60528
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|8
62
62
51
|Dolmadı
831.000
799.233
Dolmadı
|Dolmadı
223,63331
217,98196
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|37
82
72
72
|Dolmadı
684.000
606.567
650.000
|Dolmadı
238,01748
241,30308
227,85074
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|29
72
72
82
|Dolmadı
768.000
651.801
723.000
|Dolmadı
229,30806
236,69597
209,80019
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|46
62
62
62
|Dolmadı
595.000
543.347
513.000
|Dolmadı
248,48897
248,25216
242,13258
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|5
41
62
62
|Dolmadı
711.000
677.026
635.000
|Dolmadı
235,04801
234,22824
229,42980
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.022
21.900
21.932
21.100
|354,10274
384,32455
390,34926
379,71391
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|29.522
28.700
29.572
32.300
|345,53531
376,40843
382,28147
368,05802
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|78.746
62.300
88.559
113.000
|313,74968
351,13767
347,52545
327,10515
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|198+5
230+6
240+6
250+7
|203
236
246
257
|230.290
145.000
136.404
112.000
|270,20649
318,17836
330,79774
327,44294
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|396.214
308.000
285.728
218.000
|243,38285
281,06270
296,84360
300,19456
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|414.450
301.000
268.477
206.000
|240,97042
282,45441
300,04380
302,82975
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|22+0
—
—
—
|22
—
—
—
|515.373
—
—
—
|227,36212
—-
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|99+3
130+4
140+4
150+4
|102
134
144
154
|552.405
218.000
195.636
174.000
|217,23563
299,25192
315,25191
309,98375
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|553.446
520.000
415.907
358.000
|216,45467
247,67582
275,59473
276,61965
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
70+2
80+2
|35
62
72
82
|Dolmadı
519.000
383.663
330.000
|Dolmadı
247,81978
280,46126
280,64347
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|7
59
62
62
|7
59
62
62
|Dolmadı
—
250,19872
246,69806
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|21
62
72
72
|Dolmadı
658.000
542.887
592.000
|Dolmadı
229,31541
258,17041
248,97924
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|2
62
72
72
|Dolmadı
806.000
677.241
849.000
|Dolmadı
208,37700
241,75238
223,28399
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|25
62
62
—
|Dolmadı
597.000
625.498
—
|Dolmadı
237,20953
247,90605
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|52
62
72
72
|Dolmadı
504.000
493.716
513.000
|Dolmadı
249,95330
264,62616
257,22372
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|1
62
72
72
|Dolmadı
747.000
624.019
792.000
|Dolmadı
218,61030
248,08639
229,69981
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
| İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|37
62
72
72
|Dolmadı
570.000
505.286
560.000
|Dolmadı
240,86911
263,08383
252,19599
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|4
62
62
72
|Dolmadı
786.000
626.701
730.000
|Dolmadı
213,03653
247,76552
235,57446
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|63
82
82
82
|Dolmadı
465.000
428.348
397.000
|Dolmadı
255,58335
273,78958
271,18419
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|6
62
62
82
|Dolmadı
661.000
528.482
507.000
|Dolmadı
228,92562
260,03660
257,96649
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.242
18.800
20.130
20.900
|366,34597
388,71587
379,33395
359,47289
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|36.791
32.800
32.082
28.500
|320,87387
341,01664
338,60037
329,67677
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|70.115
68.300
66.494
60.500
|220,56721
236,41739
242,34093
234,04168
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,40346
320,39130
|357.123
357.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|292,98721
318,74435
|401.951
365.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|281,34384
303,59768
|484.298
452.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Otopsi Yardımcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|275,68039
295,70823
|530.230
504.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|272,73295
297,37671
|555.974
493.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,00648
290,34068
|571.527
543.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|269,80455
292,58910
|582.525
527.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|266,62170
291,51053
|612.678
535.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|264,29669
284,61998
|635.558
588.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|262,27773
291,02996
|656.186
538.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|258,77073
281,98981
|693.178
610.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|255,07388
269,04625
|734.634
725.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|253,89804
273,86340
|748.101
680.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|252,59407
260,05295
|763.229
816.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,79783
270,80652
|796.258
709.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|240,76600
261,58443
|902.778
800.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Raylı Sistemler Makinistliği
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|235,76876
248,82810
|961.066
941.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,34796
249,61408
|1.002.103
932.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|230,60018
239,09167
|1.023.632
1.056.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu İzmir Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
25+1
|36
26
|229,68222
239,52335
|1.035.280
1.050.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|228,27312
241,29135
|1.053.182
1.029.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|226,13302
248,22120
|1.080.995
948.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|226,09890
240,98296
|1.081.451
1.033.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|223,74046
240,77816
|1.113.019
1.035.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|223,65835
233,77077
|1.114.103
1.120.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|221,53959
243,28096
|1.142.791
1.006.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|219,25784
235,19257
|1.173.271
1.103.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|217,34400
229,50529
|1.198.854
1.174.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|215,50853
223,79443
|1.223.353
1.249.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|214,82016
234,47390
|1.232.852
1.112.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|214,34502
228,37497
|1.239.444
1.189.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
—
|52
—
|213,25301
—
|1.254.767
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|212,57001
231,44359
|1.264.192
1.150.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|211,98235
226,95939
|1.272.467
1.207.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|211,28094
225,39787
|1.282.480
1.228.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|208,84339
215,93472
|1.318.352
1.355.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
25+1
|36
26
|203,80598
218,86634
|1.394.937
1.315.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|202,11289
204,39257
|1.420.778
1.516.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|201,85189
226,72669
|1.424.838
1.210.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|199,33056
212,82097
|1.463.613
1.397.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|198,80756
215,56517
|1.471.603
1.360.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|198,80592
206,00931
|1.471.620
1.493.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|197,87232
209,28894
|1.485.447
1.446.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
25+1
|36
26
|196,47046
208,40875
|1.505.801
1.459.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|194,70193
215,92191
|1.529.728
1.355.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|192,97855
206,81840
|1.551.077
1.481.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|182,55245
198,89520
|1.615.055
1.595.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|181,61831
208,44162
|1.616.264
1.458.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|7
20
|Dolmadı
—
|1.570.513
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|30+1
25+1
|23
26
|Dolmadı
193,28237
|1.617.963
1.667.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|20+1
20+1
|9
9
|Dolmadı
—
|1.623.336
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|45
57
|Dolmadı
207,45960
|1.606.116
1.472.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|17
37
|Dolmadı
—
|1.612.299
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|60+2
60+2
|34
62
|Dolmadı
196,76190
|1.615.186
1.624.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)
|TYT
|35+1
50+2
|9
22
|Dolmadı
—
|1.605.228
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|20+1
20+1
|1
6
|Dolmadı
—
|—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim
İletim ve Dağıtımı
|TYT
|30+1
25+1
|21
26
|Dolmadı
206,06505
|1.595.159
1.492.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|TYT
|20+1
20+1
|2
10
|Dolmadı
—
|1.610.557
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|6
27
|Dolmadı
—
|1.609.485
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|12
26
|Dolmadı
193,76557
|1.584.267
1.661.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|1
—
|Dolmadı
—
|1.393.096
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|22
43
|Dolmadı
—
|1.610.725
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|25+1
25+1
|7
21
|Dolmadı
—
|1.604.668
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|25+1
25+1
|7
3
|Dolmadı
—
|1.464.334
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|25+1
25+1
|18
26
|Dolmadı
208,41997
|1.605.019
1.458.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|27
46
|Dolmadı
—
|1.600.466
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Baskil Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|30+1
—
|3
—
|Dolmadı
—
|1.505.215
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|40+1
40+1
|9
38
|Dolmadı
—
|1.622.861
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Keban Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|30+1
—
|2
—
|Dolmadı
—
|1.208.365
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|25+1
25+1
|6
26
|Dolmadı
185,09844
|1.601.175
1.727.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|45
52
|Dolmadı
196,74153
|1.626.028
1.624.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|TYT
|30+1
30+1
|11
20
|Dolmadı
—
|1.626.368
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|69+2
60+2
|41
62
|Dolmadı
196,69220
|1.622.595
1.625.000