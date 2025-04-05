Fırından aldığı ekmekten öyle bir şey çıktı ki: Çiğnerken hissettim ve çıkardığımda…

'PLASTİK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ'

Yetkililerin cevap vermemesinin ardından fırına gittiğini belirten Akgümüş, "WhatsApp üzerinden görüntüleri gönderdiğim kişi beni aradı. Böyle bir durumun yaşanamayacağını kabul etmediklerini söyledi ve kısmen özür diledi. Onların daha ılımlı yaklaşmalarını beklerken, iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir kişi beni aradı. Bu kişi, ekmeğin içinden çıkan maddenin tırnak değil, plastik olduğunu iddia etti. Ben de plastiğin de bu durumu değiştirmeyeceğini yine de mağdur olduğumu söyledim. Bunun üzerine bana hakaret ve tehditlerde bulunmaya başladı. Maddenin plastik olduğu kanıtlanırsa, benimle farklı şekilde görüşeceğini söyleyerek tehditlerine devam etti. Benim 2 küçük çocuğum var. Çocuklarım o ekmeği yiyebilirdi ve boğazlarına takılma, enfeksiyon kapma gibi sağlık problemleri yaşayabilirdi. Mağdur olan benken, kendilerini mağdur gibi göstermeye çalıştılar. Bu olay nedeniyle firma hakkında şikayetçi oldum" diye konuştu.