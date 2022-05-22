Fırsatçı avukatlar kadın doğumcuları bezdirdi

Ülkemizde yılda 1 milyon 300 bin doğum oluyor. Down sendromunun görülme oranı ise 700 doğumda bir.

Bazı fırsatçı avukatların bazı illerde bilbordlara asılan afişleri örnek olarak veren Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Bu fırsatçı avukatlar tüketici mahkemelerine davaları açıyor. Biz ürün mü satıyoruz ki...Down sendromu genetik bir hastalık. Bunda bizim bir hatamız yok. Ama biz 2 ila 5 milyonluk tazminat davalarıyla karşı karşıyayız. Şu anda 40'a yakın dava Down sendromlu çocuğu olan aileler tarafından açıldı. 6 bin Malpaktis davası ve 60 bin de hekime açılmış soruşturma var. Avukatlık büroları bu aileri çıkar sağlama amacıyla kullanıyor. Korkarım bu gidişte bu davalardan ülkemizde kadın doğum uzmanı bulamayacağız." dedi.

KONGREDE DE GÜNDEME GELDİ

Antalya'da 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen TJOD (Türk Jinekoloji ve ObstetrikDerneği) Kongresine, Türkiye'nin dört bir yanından katılan bin 500'u aşkın doktor Malpraktis davaları ile yetkililere seslenerek, konuyla ilgili bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu. Tıbbı kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk olarak tanımlanabilecek Malpraktis davaları kadın doğum hekimlerini hukuki boşluk nedeniyle büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Oysa ki dünyada Türkiye anne çocuk ölümlerinin en düşük yaşandığı ülkeler sıralanmasında ikinci sırada. 100 bin doğumda ölüm oranı 10.

MOTİVASYON BOZULDU

TJOD Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş "2010 yılında değişen kanunla Malpraktis davalarının önü açıldı. Malpraktis Sigorta uygulaması sonucu yıllar içinde fırsatçı hukuk büroları sigorta kapsamında bulunan bir madde nedeniyle ticaret mahkemelerinde doktorları devre dışı bırakarak direk sigorta şirketleri aleyhinde davalar açmaya başlamışlardır. Kamuda çalışan doktorların bypass edilerek direk sigorta şirketine yüksek meblağlı (2-5 milyon TL) davalar açılması doktorlar arasında duyulmaya başlayınca; motivasyon bozulması, defansif tıp uygulamalarageçilip buna bağlı gereksiz fazla sayıda tetkik istenmesi sonucu devletin sağlığa ayırdığı bütçe büyük zarar görmeye başlamıştır" dedi. Prof. Dr. Tıraş, milyonlarca liralık tazminatlar ve davalar nedeniyle tıpta uzmanlık sınavlarında genç hekimler özellikle cerrahi branşları seçmekten kaçındığına dikkat çekerek " Korkarım önümüzdeki yıllarda kadın doğumcu doktorumuz olmayacak." dedi.

DOWN OLASILIĞI HER ZAMAN VAR

TJOD İkinci Başkan Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise doktorların artık TUS sınavında girişimsel tıp alanlarını tercih etmediklerini, bu durumun toplumun sağlığı açısından büyük sorun oluşturacağına dikkat çekti. İtil, "Yeni Malpraktis Yasas'nda kadın doğum uzmanlarının isteği kapsamlı-geniş bir yasa hazırlanmasıdır..Hekim bilgi verir, öneride bulunur sonuçta hasta isteğini seçer. Hekim ne yaparsa yapsın tüm testler normal çıksa da Down Sendromu olasılığı her zaman vardır" dedi.

TJOD Yönetim Kurulu Saymanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, "Bir merkez kurulsun ülkemizde her yıl 1 milyon 200 yıl gebenin, 12'inci haftada aile merkezlerinde kanı alınıp, incelemesi yapılmak üzere merkeze gönderilsin, sorun ortadan kalkar" dedi. TJOD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Op. Dr. Volkan Kurtaran ise "Bir zamanların tıbbın en hayatı, en yüksek puanları ile seçilen branşlara şu anda kimse girmek istemiyor. Sebebi korku, korkularla doktorluk olmaz"

10 YILDA 5 BİN 33 TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Acil 1566, Kadın Hastalıkları ve Doğum 1084, Genel Cerrahi 638, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon 17 dava açıldı. Toplamda 172 milyon TL doktorlara tazminat cezası verildi.