Fırtına Vadisi’nde tahta teker rallisi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen tahta araba yarışlarının bu yıl 16. gerçekleşti. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen tahta araba yarışları "Laz Ralli", bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Dikkaya köyünde 16'ncısı düzenlenen yarışlar, nefes kesen anlara sahne oldu. Fırtına Vadisi'nin zorlu virajlarında ve eğimli parkurlarında organize edilen yarışlara toplam 44 yarışmacı tahta arabalarıyla katıldı. Üç ayrı kategoride düzenlenen etaplarda pilotlar, el yapımı araçlarıyla hem hız hem de denge sınırlarını zorladı. Zorlu arazi koşullarında araçlar zaman zaman virajları almakta güçlük çekerken, parkur boyunca sergilenen kıyasıya rekabet izleyicilere heyecan dolu anlar sundu. Karadeniz insanının kıvrak zekâsı ve el emeğiyle şekillenen tahta arabaların mücadelesini bölge halkı alkışlarla takip etti.

44 KİŞİ YARIŞTI

Yarışların 9-15 yaş, 15 yaş üstü gençler ve 40 yaş üstü ihtiyar olarak 3 kategoride gerçekleştiğini dile getiren MEKADER Başkanı Mevlüt Ali Karaman "16. kez düzenliyoruz. Bu tahta araba yarışını gelecek nesillere de devam ettireceğiz. Bu bizim bir kültürümüz. Toplamda 44 tane yarışmacımız var" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör