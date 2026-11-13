Fırtına ve sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerine göre ,Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Burdur'un doğu ilçelerinde de yağış bekleniyor.

RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Meteoroloji, kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın batısında ise rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 60-90 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği, batı kesimlerde ise kısa süreli 60-80 kilometre hızında fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.