‘Fıstık gibi’ fuar

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller arasında bulunan, yerfıstığının ana vatanı Osmaniye'de bu yıl 7. düzenlenen Kitap Fuarı, bu yıl "Fıstık Gibi" sloganı ile kapılarını kitap dostlarına açtı. 3 Aralık'a kadar sürecek fuarda imza günleri, söyleyişi ve paneller düzenlenecek. Fuar süresince çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunları düzenlenirken, yayınevleri de kitapseverlere alternatif kampanyalar sunacak. Fuar ile şehrin okuma seviyesini artırmak aynı zamanda 6 Şubat'ta yaşanan depremin izleri ve çocuklarda bıraktığı travmaların da kitapların gücü ile silinmesi hedefleniyor. Açılışa katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Fuara ilgi yoğun. Osmaniye eğitimde çok iyi durumda. Ne kadar çok okursak hepimiz için o kadar çok önemli" dedi. Belediye Başkanı Kadir Kara ise, "Amacımız, hem hemşerilerimizi yazarlarla ve kitaplarla buluşturmak hem de geçmişten geleceğe bir köprü kurabilmek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşamasını istiyoruz" dedi.