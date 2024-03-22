Fizik tutkusuyla Harvard’dan tam burs aldı

İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, gurur veren bir başarıya imza attı. Amerika'dan bir fizik profesörüyle kuantum kaos üzerine araştırma yapıp makale yazan, BİLSEM'de çok amaçlı insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine çalışma yapan Sıla Nur Yorulmaz'a, Harvard Üniversitesi'nden davet geldi. Sıla, Harvard'dan yıllık 88 bin dolarlık (2 milyon 816 bin Türk Lirası) tam burslu erken kabul aldı. Üniversite, Sıla'ya ekstra masrafları için de ayrıca 2 bin dolar verecek.Öğretmen anne ve babanın tek çocuğu Sıla Yorulmaz, ilk ve ortaokulu Bursa'da okuduktan sonra Üsküdar Amerikan Lisesi'ni kazanınca annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. UAA'da da burslu okuyan Yorulmaz; "3 yıldır lise öğrencileri için bir bilimsel araştırma konferansı olan UAA ARC'nin organizasyon ekibinin başındayım. Ayrıca STEM & Buds adlı organizasyonda ortaokul öğrencilerine STEM alanında hem mentörlük hem de Türkiye Bölge Koordinatörlüğü yaptım. Maddi imkânları kısıtlı ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe ve matematik dersi de verdim" ifadelerini kullandı.