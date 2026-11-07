Florya Sahil’de 4 kişiye çarpan sürücünün uyuşturucudan suç kaydı çıktı

Olay, Cuma akşamı saat 19.50 sularında Florya Sahil'deki Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Hız yapan ve yaya geçidinde yavaşlamayan araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçen 4 kıza çarptı.

1 ÖLÜ 3 AĞIR YARALI

4 ağır yaralı genç hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ayşegül Vatansever (18), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin hayati tehlikesi sürerken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU KAYDI VAR

Gözaltına alınan şoför T.M.Z.'nin, uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.