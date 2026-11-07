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Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:09

Florya Sahil'de 4 kişiye çarpan sürücünün uyuşturucudan suç kaydı çıktı

Cuma akşamı Florya Sahil'de hız yapan araç sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçen 4 genç kıza çarpmış, Ayşegül Vatansever (18) hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki 3 kızın ağır yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsünün, uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Semih KARA Semih KARA
Emir SOMER Emir SOMER
Florya Sahil’de 4 kişiye çarpan sürücünün uyuşturucudan suç kaydı çıktı
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Olay, Cuma akşamı saat 19.50 sularında Florya Sahil'deki Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Hız yapan ve yaya geçidinde yavaşlamayan araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçen 4 kıza çarptı.

1 ÖLÜ 3 AĞIR YARALI

4 ağır yaralı genç hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ayşegül Vatansever (18), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin hayati tehlikesi sürerken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU KAYDI VAR

Gözaltına alınan şoför T.M.Z.'nin, uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#FLORYA
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Florya Sahil'de 4 kişiye çarpan sürücünün uyuşturucudan suç kaydı çıktı
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