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Giriş Tarihi: 06.11.2026 20:22

Florya'da feci kaza! 1 ölü 3 ağır yaralı

İstanbul Florya'da hız yapan sürücü, yaya geçidinden geçen 4 kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, 3'ünün hayati tehlikesi bulunuyor.

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Florya’da feci kaza! 1 ölü 3 ağır yaralı
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Olay, akşam 19.50 sularında Florya Sahil'de bulunan Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hız yapan ve yaya geçidinde yavaşlamayan bir araç sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçen 4 kişiye çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 4 ağır yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ayşe Vatansever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Ağır yaralı 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL
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Florya'da feci kaza! 1 ölü 3 ağır yaralı
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