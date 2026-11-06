Florya’da feci kaza! 1 ölü 3 ağır yaralı

Olay, akşam 19.50 sularında Florya Sahil'de bulunan Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hız yapan ve yaya geçidinde yavaşlamayan bir araç sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçen 4 kişiye çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 4 ağır yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ayşe Vatansever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Ağır yaralı 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör