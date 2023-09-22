Haberler Yaşam Haberleri Foça'da 166 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 22.9.2023 23:32 Son Güncelleme: 22.9.2023 23:32

Foça'da 166 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 166 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Foça’da 166 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 166 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin Foça ve Yenifoça'nın farklı noktalarında yakalandığı, kaçak göçmenlerin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Afganistan, Yemen, Eritre, Suriye ve Filistin uyruklu oldukları belirtilen 166 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

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Foça'da 166 kaçak göçmen yakalandı
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