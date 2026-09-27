Fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı! İşte isim isim o liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
42 KİŞİ İÇİN MAL VARLIĞI TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde, 42 isim için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
İŞTE O LİSTE:
1. Muhammed Yarız
2. Serdar Turhan
3. Abdullah Ercan
4. Melis Sandal
5. Emrullah Ercan
6. Ömer Bedir Çetinel
7. Mustafa Dedik
8. Hakan Yıldız
9. Erdin Özel
10. Enver Geçgel
11. İsmet Öğüt
12. Tarzan Tarık Sarvan
13. Tolga Aydin
14. Ezgi Kaya
FERİDUN GEÇGEL
15. Burhan Tunç Özkan
16. Mehmet Selçuk Aksoy
17. Turgay Ceylani
18. Rıza Kandemir
19. Cengiz Avcı
20. Furkan Talay
21. Metehan Ülgener
22. Ali Yıldız
23. Kazim Kocapınar
24. Hakan Dıravacı
25. Şeyhmus Yeşilmen
26. Şadi Türk
27. Nihat Kırmızı
28. Mahmut Vural Erkoç
29. Ali Acar
30. Hale Elpe
31. Alim Bilen
32. Ayşe Gökdemir
33. Ercan Çömez
34. Çağlayan Yağcı
35. Feridun Geçgel
36. Mehmet Emre Çamlıbel
37. Caner Bingöl
38. Enes Can Demir
39. Türker Tekten
40. Salih Tuncer Mutlucan
41. Egemen Sönmez
42. Gül Ayşe Çolak
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
Başsavcılık, listede yer alan kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri bakımından tedbir uygulanmasını talep etti. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması talep edildi.
TAŞINMAZ, GEMİ VE UÇAKLAR DA ARAŞTIRILACAK
Yazıyla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Ayrıca ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması, olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ve mal varlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.