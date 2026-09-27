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Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:07 Son Güncelleme: 27.09.2026 22:14

Fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı! İşte isim isim o liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında RePie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ve Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel'in de aralarında bulunduğu 42 kişi için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. İşte isim isim o liste...

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Fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı! İşte isim isim o liste
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

42 KİŞİ İÇİN MAL VARLIĞI TEDBİRİ

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde, 42 isim için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

İŞTE O LİSTE:

1. Muhammed Yarız

2. Serdar Turhan

3. Abdullah Ercan

4. Melis Sandal

5. Emrullah Ercan

6. Ömer Bedir Çetinel

7. Mustafa Dedik

8. Hakan Yıldız

9. Erdin Özel

10. Enver Geçgel

11. İsmet Öğüt

12. Tarzan Tarık Sarvan

13. Tolga Aydin

14. Ezgi Kaya

FERİDUN GEÇGEL

15. Burhan Tunç Özkan

16. Mehmet Selçuk Aksoy

17. Turgay Ceylani

18. Rıza Kandemir

19. Cengiz Avcı

20. Furkan Talay

21. Metehan Ülgener

22. Ali Yıldız

23. Kazim Kocapınar

24. Hakan Dıravacı

25. Şeyhmus Yeşilmen

26. Şadi Türk

27. Nihat Kırmızı

28. Mahmut Vural Erkoç

29. Ali Acar

30. Hale Elpe

31. Alim Bilen

32. Ayşe Gökdemir

33. Ercan Çömez

34. Çağlayan Yağcı

35. Feridun Geçgel

36. Mehmet Emre Çamlıbel

37. Caner Bingöl

38. Enes Can Demir

39. Türker Tekten

40. Salih Tuncer Mutlucan

41. Egemen Sönmez

42. Gül Ayşe Çolak

MEHMET EMRE ÇAMLIBEL

Başsavcılık, listede yer alan kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri bakımından tedbir uygulanmasını talep etti. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması talep edildi.

TAŞINMAZ, GEMİ VE UÇAKLAR DA ARAŞTIRILACAK

Yazıyla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Ayrıca ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması, olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ve mal varlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

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Fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı! İşte isim isim o liste
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