Fon soruşturmasında şüpheliler adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifade işlemleri devam ederken şüpheliler Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklama talebiyle sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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