Fon soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek devam ediyor.Soruşturmanın son aşamasında emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edilirken, kalan 15 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.