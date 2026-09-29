Fon soruşturmasında yeni gelişme: Geçgel ailesine yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in mal varlıklarına tedbir konulmuştu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre; Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu.

5,2 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle son dönemde servetini hızla artıran iş insanlarından biri. Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi. Nisan sonunda 3,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi oldu ve Mayos başında serveti 4,1 milyar dolara ulaştı. Serveti şu an ise 5,3 milyar dolara yükseldi.