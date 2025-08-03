Formayla dış görünüş baskısı azalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025- 2026 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda tekrar okul forması uygulamasına geçileceğini duyurdu. Duyurunun ardından öğrenci velileri ise CİMER'e teşekkürlerini iletti. CİMER'e ulaşan teşekkür mesajlarında, vatandaşlar şu ifadelere yer verdi: "Okullarda tek tip kıyafet kararı doğru bir karardır. Aileler serbest kıyafette farklı kıyafet almakta zorlanıyordu." "Sayın Yusuf Tekin Bey'in okullarda formaya dönüş kararını duymak beni öğretmen olarak sevindirdi. İlkokul, ortaokul ve lisede farklı tasarımlar için yarışma bile düzenlenebilir." "Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor, forma geri dönüyor! Haber basından geldi, okudum. Bakanım, tamamen hak veriyorum. Ben şahsen forma düzenini destekliyorum. Çünkü serbest kıyafet, çocuklar arasında büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Formaya dönüş kararınız çok yerinde, teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

YENİDEN DÜZEN OLACAK

Bir veli ise direkt Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik olarak CİMER'e bir mesaj yükleyerek, "Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bugünkü duyurunuz beni bir veli olarak çok mutlu etti. Çocuklarımızın okullarda formayla eğitim görmesini memnuniyetle karşılıyorum. Serbest kıyafet dönemi, çocuklar arasında kıyas, rekabet ve psikolojik olarak dış görünüş baskısı yaratıyordu. Artık okullarımızda yeniden düzen ve eşitlik olacak. Bu kararınızdan dolayı şahsınız ve ekibinize teşekkür ederim. Tebrik ediyorum" dedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, okul kıyafetleri ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacağı, velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacağı belirtilmişti. Sağlık durumu nedeniyle özel giyim ihtiyacı olan öğrenciler buna uygun kıyafet giyebileceği, okul-aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak veya serbest rekabeti engelleyecek yönlendirmelerde bulunamayacağı kaydedildi. Özel gün ve etkinliklerde veliye ek maliyet oluşturacak kıyafet zorunlu tutulmayacakken, atölye, laboratuvar gibi ortamlarda ise okul onayıyla uygun iş kıyafeti kullanılabileceği belirtilmişti.