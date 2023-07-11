Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
A- 46 (CEVAP)
B- 51
C- 56
D- 61