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Giriş Tarihi: 11.7.2023 23:29 Son Güncelleme: 11.7.2023 23:30

Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 11 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (11 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?

A- 46 (CEVAP)
B- 51
C- 56
D- 61


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Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
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