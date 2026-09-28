Fotoğrafçı Bennu Gerede’nin 3 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Gerede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gerede'nin TCK 226/2 'Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözlerin Basın ve Yayın Yoluyla Yayınlanması ya da Yayınlanması Aracılık Edilmesi' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.