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Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:11

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin 3 yıla kadar hapsi istendi

Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' soruşturması başlatılan fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gerede'nin TCK 226/2 'Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözlerin Basın ve Yayın Yoluyla Yayınlanması ya da Yayınlanması Aracılık Edilmesi' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Fotoğrafçı Bennu Gerede’nin 3 yıla kadar hapsi istendi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gerede hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gerede'nin TCK 226/2 'Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözlerin Basın ve Yayın Yoluyla Yayınlanması ya da Yayınlanması Aracılık Edilmesi' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin 3 yıla kadar hapsi istendi
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