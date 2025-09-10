Haberler Yaşam Haberleri Eintracht Frankfurt -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray, grup aşamasında ilk mücadelesine Almanya deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında sahne alacak. Avrupa’daki yolculuğuna galibiyetle başlamak isteyen temsilcimizde taraftarların gözü bu karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverler, kritik Eintracht Frankfurt Galatarasay maçının tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına Almanya'da start veriyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt karşısında sahne alacak. Taraftarlar ise "Frankfurt–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, dev mücadeleye dair tüm detaylar.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ TARİHTE?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk mücadelesine Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak.

Karşılaşma 18 Eylül'de TSİ 22.00'de oynanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın kanalı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde açıklandığında haberimize eklenecektir.

GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

