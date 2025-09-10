Eintracht Frankfurt -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına Almanya'da start veriyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt karşısında sahne alacak. Taraftarlar ise "Frankfurt–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, dev mücadeleye dair tüm detaylar.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk mücadelesine Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak.
Karşılaşma 18 Eylül'de TSİ 22.00'de oynanacak.
18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray