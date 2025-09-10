Eintracht Frankfurt -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına Almanya'da start veriyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt karşısında sahne alacak. Taraftarlar ise "Frankfurt–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, dev mücadeleye dair tüm detaylar.