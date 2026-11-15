Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Fransa maçı bu akşam oynanıyor. A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında güçlü rakibi Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ATV canlı izle ekranına erişim sağlamaya çalışıyor.
A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele saat 22.45'te başlayacak.
Fransa-Türkiye maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına erişebilecek. İşte karşılaşmayı takip etmek isteyenler için ATV canlı izleme bağlantısı...
A Millî Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanında oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesine Bordeaux kenti ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Bordeaux Métropole (Matmut Atlantique) Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.
A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması öncesinde 3 gol atarken kalesinde 13 gol gördü ve 0 puanla son sırada yer aldı. Türkiye'nin gruptaki son maçında alacağı sonuç, sıralamadaki yerini değiştirmeyecek. Millî takımın dördüncü sırada tamamlaması kesinleşti.