Haberler Yaşam Haberleri Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki
Giriş Tarihi: 15.11.2026 20:43 Son Güncelleme: 15.11.2026 20:45

Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki

ATV canlı izle ekranı, Fransa-Türkiye karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son sınavında Fransa deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, ATV yayın akışına ve maç bağlantısına yöneldi. İşte ATV canlı yayın izleme ekranı…

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Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki
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Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Fransa maçı bu akşam oynanıyor. A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında güçlü rakibi Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ATV canlı izle ekranına erişim sağlamaya çalışıyor.

Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki

ATV CANLI İZLE EKRANI

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Fransa-Türkiye maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına erişebilecek. İşte karşılaşmayı takip etmek isteyenler için ATV canlı izleme bağlantısı...

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Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Millî Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanında oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesine Bordeaux kenti ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Bordeaux Métropole (Matmut Atlantique) Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması öncesinde 3 gol atarken kalesinde 13 gol gördü ve 0 puanla son sırada yer aldı. Türkiye'nin gruptaki son maçında alacağı sonuç, sıralamadaki yerini değiştirmeyecek. Millî takımın dördüncü sırada tamamlaması kesinleşti.

Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup puan durumu (Fransa maçı öncesi):

Sıra

Takım

O

P

1

İtalya

5

10

2

Fransa

5

10

3

Belçika

5

9

4

Türkiye

5

0

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Fransa-Türkiye maçı ATV canlı izle! Milli maç ATV canlı yayın linki
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