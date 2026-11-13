Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maçın yayın tarihi ve saati belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasına kısa süre kala A Milli Takım, Fransa deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 12 Kasım'da Belçika karşısında 1-2'lik mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, Fransa mücadelesinde puan mücadelesi verecek. Bordeaux kentinde oynanacak karşılaşma, millilerin kasım ayındaki son sınavı olacak.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile karşılaşacağı mücadele, Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Stadı'nda oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmada Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Mücadelede, İngiliz hakem Chris Kavanagh görev alacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.
Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.