Haberler Yaşam Haberleri Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maçın yayın tarihi ve saati belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:06

Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maçın yayın tarihi ve saati belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup etabının son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin kasım ayındaki ikinci mücadelesi öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlangıç saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

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Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maçın yayın tarihi ve saati belli oldu!
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasına kısa süre kala A Milli Takım, Fransa deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 12 Kasım'da Belçika karşısında 1-2'lik mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, Fransa mücadelesinde puan mücadelesi verecek. Bordeaux kentinde oynanacak karşılaşma, millilerin kasım ayındaki son sınavı olacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile karşılaşacağı mücadele, Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Stadı'nda oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmada Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLACAK!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Mücadelede, İngiliz hakem Chris Kavanagh görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.

Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maçın yayın tarihi ve saati belli oldu!
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