Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar A Ligi milli maç gecesinde muhtemel 11’ler

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE NASIL KALIR?

Grupta oynadığı ilk 5 karşılaşmadan puan çıkaramayan ve -10 averajla 1. Grup'un son basamağında yer alan Türkiye'nin A Ligi'nde kalma şansı matematiksel olarak sürüyor. Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında yapılacak genel sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer iki ekip ise A Ligi'nde tutunmak için play-off oynayacak.