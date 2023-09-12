Fransa’da beyin ölümü gerçekleşen Türk genci İstanbul’da hayatını kaybetti! Baba oğluna yapılan ilgisizliğe isyan etti

Fransa'da yaşayan 16 yaşındaki Sefa Şahin, şehir içinde kullanımı yasak olan plakasız motosikletle kasksız halde ilerlerken polis tarafından takibe alındı. Bu sırada polis aracıyla çarpışan Sefa Şahin, ağır yaralandı. İddialara göre ise iki polis aracının sıkıştırması sonucu kaza meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Şahin'in burada beyin ölümü gerçekleşti. Fransa'daki doktorların beyin ölümü gerçekleştiği için sürekli olarak hastanın bağlı bulunduğu cihazların fişini çekilmesi yönündeki telkinlerden ve doktorların birbiriyle çelişen açıklamalarından dolayı doktorlara güveni kalmayan aile, çocuklarını kendi imkanlarıyla Türkiye'ye getirdi.
İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Sefa Şahin, saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. 1982 yılından buyana Fransa'da yaşayan ve inşaat işleri yapan iki çocuk babası Mehmet Şahin, oğlunun ölümüyle yıkıldı. İstanbul'daki cenaze işlemlerinin ardından Sefa Şahin'in cenazesinin memleketi olan Kayseri'ye götürüleceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.
"25 DAKİKA AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR"
Olayla ilgili konuşan acılı baba Mehmet Şahin, "Oğlumun scooteri vardı. O arızalanınca şehir içinde kullanılması yasak olan motosikletle plakasız ve kasksız olarak giderken polisin takibine takılmış. Bu sırada da kaza olmuş. Polisleri, 25 dakika ambulansa haber vermemişler. Çevrede güvenlik kamerası bakmışlar. Kaza 18.10 ile 18.30 Aralığında bir saatte olmuş. Olay yerinin yakınlarında hastane varken yaklaşık 34-40 kilometre uzaklıkta bir hastaneye 21.00 sıralarında oğlumu götürmüşler" dedi.
"SÜREKLİ OĞLUMUN FİŞİNİ ÇEKMEK İSTEDİLER"
Oğlu Sefa Şahin'in hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen acılı baba Mehmet Şahin, "Hastanede bize oğlumun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediler. Oğlumun bağlı bulunduğu cihazların fişini çekmek istediler. Biz umudumuzu koruyarak buna karşı çıktık. Sonrasında doktorların birbiriyle çelişen ifadeler kullanması sonucunda onlara güvenimiz kalmadı. Oğlumu Türkiye'ye getirmenin yollarını aradık. Kendi imkanlarımızla uçak ayarladık" ifadelerini kullandı.
"KALBİ DURDU MÜDAHALE ETMEDİLER"
Ayarladıkları uçağın kendilerini Türkiye'ye getirmek için beklediği sırada hastanede oğlunun kalbinin durduğunu ve başında bekleyen hemşire ve doktorların ilgilenmediğini kendisinin kalp masajı yapmaya çalıştığını anlatan acılı baba Mehmet Şahin, "Doktorlar sürekli oğlumun bağlı olduğu cihazın fişinin çekilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Biz de oğlumuzu Türkiye'ye götürmek için evraklarını topluyorduk. Oğlumu kötü bir odada beklettiler. Havalar sıcaktı oda klimasızdı. Bizi havalimanına götürecek olan Türk doktorlar ambulansla hastanenin kapısına geldiklerinde oğlumun hastanede kalbi durdu. Başında hemşire ve doktorlar beklediği halde ilgilenmediler. Oğluma bakmadılar. Ben bildiğim kadarıyla kalp masajı yaptım. Kalbi yerine geldi. Sonrasında bizi bekleyen Türk doktorlarla birlikte oğlumu hastaneden alarak uçakla Türkiye'ye getirdik. Burada da vefat etti" dedi.