Fransa’da beyin ölümü gerçekleşen Türk genci İstanbul’da hayatını kaybetti! Baba oğluna yapılan ilgisizliğe isyan etti

İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Sefa Şahin, saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. 1982 yılından buyana Fransa'da yaşayan ve inşaat işleri yapan iki çocuk babası Mehmet Şahin, oğlunun ölümüyle yıkıldı. İstanbul'daki cenaze işlemlerinin ardından Sefa Şahin'in cenazesinin memleketi olan Kayseri'ye götürüleceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.

"25 DAKİKA AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan acılı baba Mehmet Şahin, "Oğlumun scooteri vardı. O arızalanınca şehir içinde kullanılması yasak olan motosikletle plakasız ve kasksız olarak giderken polisin takibine takılmış. Bu sırada da kaza olmuş. Polisleri, 25 dakika ambulansa haber vermemişler. Çevrede güvenlik kamerası bakmışlar. Kaza 18.10 ile 18.30 Aralığında bir saatte olmuş. Olay yerinin yakınlarında hastane varken yaklaşık 34-40 kilometre uzaklıkta bir hastaneye 21.00 sıralarında oğlumu götürmüşler" dedi.