Fransa’da katledilen fedakar annenin son yolculuğu: 55 gün sonra cenazesi toprağa verildi

Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş(40), inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı almıştı. Çocukları Mina (8) ve Arda'yı (14) yanına alarak yurda dönen genç kadın İstanbul'a yerleşti. 19 yaşındaki Kerem ise babasıyla kalmıştı.

ÇOCUKLARI İÇİN DÖNDÜ

Boşanma davası sürerken Ahmet Keleş, çocukların eğitimi için Seval Tuğba Keleş'i dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Üniversiteyi kazanan Kerem de annesini yanında istiyordu. Öocuklarının eğitim hayatı için dönmeye karar veren genç anne, Fransa'nın Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine dönmüştü. Ancak talihsiz Tuğba döndükten 1 hafta sonra 12 Ekim günü Ahmet Keleş tarafından dövülerek katledildi.

AİLE KIZLARINI BEKLEDİ

Ahmet Keleş tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, fedakar annenin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılmıştı. Tuğba Seval Keleş'in İstanbul'da yaşayan acılı ailesi ve avukatları Sema Kılıç ise cenazenin ülkeye gelmesini için günlerdir mücadele veriyordu.

55 GÜN SONRA CENAZESİ İSTANBUL'A GELDİ

Tuğba Seval Keleş'in cansız bedeni 55 gün sonra işlemlerin tamamlanmasıyla Fransa'dan yola çıktı. 6 Aralık akşam saatlerinde İstanbul'a inen uçakla birlikte aile kızlarının cansız bedenine kavuştu. Üç çocuğu da Fransa'da kalırken Tuğba'nın cenazesi bugün Çekmeköy'de kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verilerek sonsuzluğa uğurlandı.