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Giriş Tarihi: 28.12.2022 14:10

Fransa’da öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Aralık günü kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç bugün memleketi Trabzon’un Çaykara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Fransa’da öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay Sous Bois'de 15 Aralık'ta 19 yaşındaki Türk vatandaşı Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından sokakta başından vurularak öldürülmüştü. Genç'in cenaze namazı önceki gün kalabalık bir cemaat tarafından başkentteki Garges Sarcelles Selimiye Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Genç'in cenazesi, Türkiye'de toprağa verilmek üzere dün İstanbul'a bugün de uçakla Trabzon'a gönderildi. Akın Genç'in cenazesi yakınları tarafından havalimanından alınarak Çaykara ilçesine bağlı Köknar mahallesine götürüldü. Köknar Merkez Cami'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında baba Asım Genç, ağabeyleri Ersin ve Aşkın Genç ayakta durmak güçlük çekerken, Akın Genç, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öte yandan, Fransa'da Güzel Sanatlar Fakültesinde Mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Fransa’da öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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