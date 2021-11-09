Fransız çifte tarihi otelde şok! Bomba gibi patladı...

Fransa vatandaşı Akira Takahaski, eşi Janing ve 1 yaşındaki oğlu Sola ile birlikte geçtiğimiz eylül ayında tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldi. İstanbul Fatih'te bulunan bir tarihi otelde rezervasyon yaptıran Takahaski Ailesi, 4 Eylül'de otele giriş yaptı. İddiaya göre otele yerleştiği sırada 1 yaşındaki bebeklerine duş aldırmak isteyen anne Juning Takahaski, hazırlık yaptığı sırada duş kabininin camı büyük bir gürültüyle patladı.