Fransız fotoğrafçının 44 yıllık vefası

Fransız antropolog ve fotoğrafçı Victor Dallant, 1980'de geldiği İstanbul'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ne bindi. Erzurum'daki molada kar üzerinde oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. O dönem isimlerini öğrenemediği çocuklar, onun için birer hatıra ve zaman yolculuğuna dönüştü. Fotoğraflardaki çocukların bugünkü hallerini merak eden Dallant, yıllar sonra bu karelerin izini sürmeye karar vererek, tekrar Erzurum'a geldi. Fransız antropolog, kar, soğuk demeden iz sürmeye devam etti. Sonunda da bugün 51 yaşına gelen, o çocuklardan Ahmet Özmen'i bulmayı başardı.Dallant, buluşma sırasında 40 yıllık dost hasretiyle sarıldığı Ahmet Özmen'e, çocukluk fotoğraflarını hediye etti. Bununla da yetinmeyen Dallant, 4 yıl sonra aynı yerde ve aynı makineyle, Özmen'in fotoğrafını bir kez daha çekti. Bu anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Fransız fotoğrafçı, "O dönem fotoğrafını çektiğim çocukları bulup, hatıralarını onlarla paylaşmak benim için çok önemliydi. 44 yıl sonra aynı yerde, aynı kişiyle bu anıyı yeniden yaşamak büyük bir mutluluk. Yıllar önce çektiğim bu fotoğrafın hikâyesini tamamlamak, fotoğraftaki çocuklardan birini bulmak benim için çok duygulu ve etkileyici bir an oldu. Anılarımı canlandırdı" dedi. Ahmet Özmen ise "Fotoğraftaki çocuklardan birisi bendim. Yıllar önce çekilen bu fotoğrafı görmek beni geçmişe götürdü. Heyecanlandım, geçmişi tekrar yaşadım" dedi.