Freni boşalan minibüs 5 arac çarparak durabildi: 16 yaralı

5 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör