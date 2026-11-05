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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:34

Freni boşalan minibüs 5 arac çarparak durabildi: 16 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde freni boşalan yolcu minibüsü 5 araca çarparak durabildi. Feci olay sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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Freni boşalan minibüs 5 arac çarparak durabildi: 16 yaralı
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Mersin'de Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

5 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN #TARSUS

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Freni boşalan minibüs 5 arac çarparak durabildi: 16 yaralı
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