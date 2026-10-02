FSM Köprüsü ve Avrasya Tüneli pembeye büründü

Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında farkındalık çalışması gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli pembe ışıklarla aydınlatıldı.

Türkiye'de ve dünyada ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve hastalığa ilişkin toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge yapıları bu kez de meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe renge büründü.