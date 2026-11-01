Fuhuş ağı ‘Silüet Operasyonu’ ile çökertildi

Diyarbakır merkezli 10 ilde, internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen "Silüet Operasyonu"nda 28 kişi yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurarak sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendiren şüphelilerin, ulaşım ve organizasyon faaliyetlerinde kiralık araçlar ile ticari taksileri kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferleri yaptıkları ortaya çıkarıldı. 9 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basıldı. Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen Silüet Operasyonu'nda 28 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 28 kişiden 17'si tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör