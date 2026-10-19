Fuhuş cinayetinde 4 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde 28 yaşındaki Pınar Güneş'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Günübirlik kiralanan bir villanın önünde yaşanan cinayette, ateş açan kişinin 17 yaşındaki A.M. olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan A.M. ile Y.U., Urla'da ticari takside yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan ve şüphelilere silah temin ettikleri belirlenen G.C. ile Ö.A. da tutuklandı. Şüphelileri Çeşme'ye getiren taksici M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 BİN TL'LİK ÜCRET TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

Korkunç olay, 14 Ekim 2026 günü saat 23.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi 11077 Sokak'ta bulunan günübirlik kiralık bir villanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Pınar Güneş (28) ve N.U. (26), ticari taksiyle söz konusu adrese geldi. Telefonla iletişim kurularak çağrıldıkları villada bulunan iki kişiyle 7 bin TL karşılığında cinsel birliktelik için anlaşan kadınlar ile evdeki kişiler arasında daha sonra ücret nedeniyle tartışma çıktı. Anlaşmazlığın ardından villadan ayrılmaya karar veren iki kadın, geldikleri araca bindi. Kadınlar araçla uzaklaşmaya çalışırken villada bulunan kişilerden birinin aracın arkasından iki el ateş ettiği öne sürüldü.

TETİĞİ 17 YAŞINDAKİ A.M. ÇEKTİ

Açılan ateş sonucu mermilerden biri aracın bagaj kapağını delerek arka koltukta oturan Pınar Güneş'in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Güneş, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 28 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.M. olduğu belirlendi.

URLA'DA YAKALANAN İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen takip ve koordineli çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu Y.U. (22) ile A.M., Urla ilçesindeki Zeytinler Kavşağı civarında seyir hâlindeki bir ticari takside yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ: SİLAH TEMİN EDEN İKİ KİŞİ DE TUTUKLANDI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın genişletilmesiyle G.C., Ö.A. ve M.F. isimli üç şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde G.C. ve Ö.A.'nın cinayet şüphelilerine silah temin ettikleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet şüphelilerini Çeşme'ye getiren taksici M.F. ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pınar Güneş'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.