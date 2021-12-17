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Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:26 Son Güncelleme: 17.12.2021 10:40

Fuhuş operasyonununda tutuklanan 13 kişi cezaevine gönderildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fuhuş operasyonununda tutuklanan 13 kişi cezaevine gönderildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dev fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 4 ilde 31 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen Hakan Ato’nun da bulunduğu 9’u kadın 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakan Ato’nun da tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini amacıyla suç örgütü oluşturan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ahlak Kumar Büro Amirliğince 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi.



33 KADIN KURTARILDI

Yapılan operasyon kapsamında aralarında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen Hakan Ato'nun da bulunduğu 9'u kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın kurtarıldı. Ahlak Kumar Büro Amirliğince yapılan ev aramalarında çok sayıda cep telefonu sim kart ve müşteri kayıtlarının olduğu not defterler ile birlikte 20 bin liraya yakın para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderileneler arasında Hakan Ato'nun da olduğu öğrenildi.

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Fuhuş operasyonununda tutuklanan 13 kişi cezaevine gönderildi
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