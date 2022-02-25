Fuhuş operasyonunda 18 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şehrin farklı bölgelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 'fuhuş, fuhşa aracılık zorla alıkoyma ve yer temin ettikleri' belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.