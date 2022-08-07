Futbol yıldızlarının ressamı

KonyalıErsan Kaya, 8 yaşındayken 20 bin nüfuslu Yunak ilçesinin 200 nüfuslu köyünden gittiği İsviçre'de sakatlıklar nedeniyle futbolculuk hayali yarım kalınca resme yöneldi. Bu alanda kendisini geliştiren Kaya, şimdi dünya yıldızlarının resimlerini yapıp onlara satıyor. İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan 3 çocuk babası 41 yaşındaki Ersan Kaya, futbolcu olma hayali kurarken, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Küçük yaşlardan itibaren ayak kırılması, çapraz bağlarının kopması ve bunun gibi birçok sakatlık yaşayan Kaya, 18 yaşında futbol oynamayı bıraktı. Futbolun içinde kalmayı isteyen Kaya, resme biraz daha yönelmeye başladı. 25'li yaşlara geldiğinde artık ünlü futbolcuların resimlerini yapıp, satmaya başlayan Kaya, İtalyan efsanesi Paolo Maldini, Brezilyalı Robinho, Fransız golcü Benzema, ülkemizde de forma giyen Emmanuel Adebayor, Mesut Özil, Balotelli, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un da içinde bulunduğu birçok kişiyi resmetti.33 yıl önce ailece İsviçre'ye taşındıklarını anlatan Ersan Kaya, "Hep futbolcu olmak istiyordum. Ancak yaşadığım sakatlıklar buna izin vermedi. Ben de resim yeteneğimin üzerine gidip, futbolcuların resimlerini yapmaya başladım. Zamanla siparişler aldım ve dünyaca ünlü yıldızların resimlerini yapıp, kendilerine teslim ettim. Futbolcu olma hayalim gerçekleşmedi ama futbolcuların resimlerini yaparak hayatıma devam ediyorum" dedi.