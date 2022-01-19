Futbolcu Cevher’e ağır müebbet hapis

“Oğlumu boğarak öldürdüm” diyen futbolcu Cevher Toktaş mahkemede ifade değiştirdi. Mahkeme, “Bedel ödemek için öyle söyledim” diyen Toktaş’ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti
Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak da Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan 2020'de oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Hasta, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlu Kasım'ın fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım servisine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.
'KASIM'I HİÇ SEVMEDİM'
Cevher Toktaş, olaydan 12 gün sonra karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Toktaş, "Kasım'ın yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Yoğun bakıma alındı ama 2 saat sonra ölüm haberini aldım. Herkes çocuğumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Kasım'ı hiç sevmedim. Bu yüzden öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. Adli Tıp İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda 5 yaşındaki Kasım'ın 'boğularak' öldüğü anlaşıldı. Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Karar duruşmasında son sözü sorulan Cevher Toktaş, bu sefer ifade değiştirdi ve "Oğlum 22 gün boyunca hastaydı, öksürdü. Ama onu doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım. Kendimi affedemediğim için 'Onu ben öldürdüm' dedim. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunmadığını söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.