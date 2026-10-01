Futbolda bahis soruşturmaları: Başsavcılığın TFF’ye koordinasyon talepli yazısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "futbolda bahis soruşturmaları" olarak bilinen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Başsavcılığın, 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği resmi yazıda, TFF'nin yürüteceği disiplin süreçlerinde adli soruşturmanın zarar görmemesi için koordinasyon kurulmasını istediği öğrenildi.

YAZININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık tarafından TFF'ye gönderilen yazıda, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma ile federasyonun bahis iddiaları kapsamında yürüttüğü disiplin soruşturmalarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bununla birlikte TFF tarafından yapılacak açıklamaların adli soruşturmaya etkisinin göz önünde bulundurulması istendi.

DELİLLERİ KARARTMA VE KAÇMA ŞÜPHESİ

Soruşturma konusu eylemlere ilişkin delillerin Başsavcılık tarafından toplandığı vurgulanan yazıda, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce kamuoyuna açıklanmasının "şüphelilerin yakalanması, delil bütünlüğünün sağlanması ve soruşturmanın sağlıklı şekilde sonuçlandırılması" açısından zarar doğurabileceği ifade edildi. Özellikle delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi ile henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçması ihtimaline dikkat çekildi.

TFF'DEN İSİM AÇIKLAMAMASI İSTENDİ

Yazıda ayrıca soruşturma evresinin gizliliği ve masumiyet karinesi hatırlatılarak, TFF'nin yürüttüğü idari soruşturma kapsamında isim bildirimi yapılacak şekilde açıklamalardan kaçınması istendi. Böyle bir açıklamanın zorunlu olması halinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile önceden koordinasyon kurulması gerektiği açıkça belirtildi. Başsavcılık ayrıca federasyonun disiplin soruşturması sonucunda yapacağı bildirimlerde futbolcular açısından yalnızca geniş maç kadrosunda bulunan ve kendi maçına bahis oynayan kişilerle ilgili gerekli bilgi ve belgelerin ayrıntılı şekilde gönderilmesini talep etti.

BAŞSAVCILIK BİLGİLENDİRİLMEDİ İDDİASI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi. Böylece Başsavcılığın 10 Aralık 2025 tarihli resmi yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon talebine rağmen sevk işlemlerinin önceden bilgi verilmeden gerçekleştirildiği belirtildi.