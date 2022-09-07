“Futbolda şike” kumpasında ismi geçen 38 eski hakim ve savcı yargılanacak

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturmanın açılan 38 eski savcı ve hakimin yargılamasına 26 Ekim'de başlayacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Kasım 2021'de bir iddianame hazırlanıp Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İddianamenin incelenmesi sonrasında sanıklar hakkında son soruşturmanın açılmasına karar verilmişti. Suç konusu olayın olduğu tarihte birinci sınıf hakim ve savcı olan sanıklar hakkında yargılamanın Yargıtay'da yapılmasına karar verilmiş, dosya Yargıtay 11. Ceza Dairesine gönderilmişti. Daire, dosyayı inceledi ve son soruşturmanın açılmasına karar verdi. Dairece hazırlanan tensip zaptıyla sanıkların yargılanmasına 26 Ekim'de başlanmasına hükmedildi.

Sanıklar arasında firari FETÖcü savcı Zekeriya Öz ve eski İstanbul Başsavcıvekili firari Cihan Kansız da yer alıyor. Sanıklar hakkında, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dosya kapsamında FETÖcü savcı Zekeriya Öz ve firari Kansız dışındaki diğer sanıklar ise şöyle:

"Aytekin Özanlı, Birol Bilen, Bülent Kınay, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Sedat Sami Haşıloğlu, Savaş Çelik, Seyfettin Mermerci, Vedat Dalda ve Yakup Hakan Günay."

FENERBAHÇE ESKİ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM MÜŞTEKİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulübün eski yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun avukatlarınca 38 eski hakim ve savcı hakkında şikayet dilekçesi verildiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) da kovuşturmaya izni verdiğinden bahsedilmişti.

İddianamede, yargının devlet ve toplum hayatında kesin belirleyici ve son karar verici olmasının FETÖ'nün işini kolaylaştırdığı ve örgütün yargıyı her açıdan etkin bir silah olarak kullandığına yer verilmişti.

Örgütün, Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiğine vurgu yapılan iddianamede, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele geçirilen bir belgede, Aziz Yıldırım'ın din ile ilgisi bulunmadığından, FETÖ'nün Yıldırım'ı sözde dini argümanlar kullanan terör örgütü İBDA/C üyesi olduğundan bahisle istihbari mahiyette dinlediğinden bahsedilmişti.

İddianamede, örgütün 3 Temmuz 2011'de düzenlediği, "futbolda şike" operasyonu ile Aziz Yıldırım'ı tutukladığı, bu şekilde örgütün yargı yoluyla Fenerbahçe'yi ele geçirerek Yıldırım'ı tasfiye etmek istediğine yer verilmişti.