Futbolu siyasete bulaştırdı, Balıkesirspor camiasını karşısına aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, geçtiğimiz hafta oynanan ve Burhaniye Belediyespor'un Balıkesirspor karşısında 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan Türkiye Kupası eleme karşılaşmasını Meclise taşıdı. Gündem dışı konu açarak gerginliğe neden olan CHP'li Deveciler, Balıkesirspor'un tüm borçlarını kapatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, "Burhaniye Belediyespor olarak Balıkesirspor'u eleyip Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'ncü tura çıktık. Balıkesir'i en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sizden bir tebrik beklerdim, teessüf ederim" diyerek futbolu siyasete karıştırdı.

ALAY EDERCESİNE KULÜBÜ İSTEDİ

Meclis salonunun buz kesmesine neden olan konuşma sonrası CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e tepkiler geldi. Buna rağmen alaycı konuşmasına devam eden Deveciler, "Bizim kulüp başkanımız Cemal Akkılıç'tır. Vekaleten o yürütüyor. Versinler Balıkesirspor'u 1'nci Lige çıkarsın" diye konuştu. Ortamı sakinleştirmek isteyen İyi Partili Özgür Çelebioğlu ise Başkan Yılmaz'a "Borçları ödemede yardımcı olduğunuz transfer tahtası açıldığı için size teşekkür ediyorum. Balıkesirspor bizim değerlimiz, lütfen çalışmalara devam edelim" dedi. Bunun üzerine Deveciler yeniden söze girerek, "Transferi açmışsınız ama transfer yapamamışsınız nasıl olacak bu iş" diyerek gerginlik yaratmaya devam etti.

BALIKESİRSPOR BAŞKANINDAN TOKAT GİBİ CEVAP

Bu konuşmalar sonrası Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer "Hiç yakışmadı Başkan" başlıklı yazılı bir açıklama ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e tepki gösterdi. Ömer, ""Burhaniye Belediye Başkanının Balıkesirspor ile alakalı haddini aşan açıklamalarını son derece üzülerek ve hayretle dinledim. Bu şehrin ağabeyi konumunda olup, siyasi tecrübelerini ilçe belediye başkanlık makamında sürdüren bir Başkan olarak Balıkesirspor üzerinden oy devşirme çabası içindesiniz. Uzun yıllardır beklenen 'BORÇSUZ' kulüp statüsüne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Başkan vekili Yasin Sagay'ın destekleri ile gelindi. Bu süreci hafife alan Başkanın bu bilgiyi benden duymuş olmanın vermiş olduğu hazımsızlık ile talihsiz bir şekilde bu büyük camiayı almaktan bahsediyor. Borç batağında iken bu kulübe kulakları sağır, gözleri kör olan başkanın aklının biz düzlüğe çıkınca gelmesi çok manidar. Son sözlerim de siyaset üstü olan Şanlı Balıkesirspor'umuzda. Bu şehir de, bu büyük camia da sahipsiz değil bunu asla unutmayın." dedi.