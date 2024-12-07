Galata Kulesi’nden düşen genç öldü

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki genç, dengesini kaybederek, düştü. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre Kota, dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre Kota'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.