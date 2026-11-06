Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle puanını yükselten sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakasında Premier Lig temsilcisi Aston Villa karşısında kritik bir sınava çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaya RAMS Park ev sahipliği yapacak.