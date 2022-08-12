Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 2. hafta maçları için nefesler tutuldu. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, 2. hafta maçında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Giresunspor maçı ile ilgili merak edilenler...