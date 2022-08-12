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Giriş Tarihi: 12.8.2022 17:08

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 2. Hafta maçları için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, 2. hafta maçında sahasında Giresunspor’u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ise ‘’Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda?’’ sorusu yer alıyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 2. hafta maçları için nefesler tutuldu. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, 2. hafta maçında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Giresunspor maçı ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Giresunspor maçı, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray Giresunspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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