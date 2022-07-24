Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle! GS MAÇI CANLI YAYIN: Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle kanalı belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.7.2022 15:08

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle! GS MAÇI CANLI YAYIN: Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle kanalı belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın kanalı ile gündemdeki yerini aldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı takım, 5. hazırlık maçında bu akşam Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin sahada olacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bu noktada Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı yayın kanalı izle!

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle! GS MAÇI CANLI YAYIN: Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle kanalı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 5. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Taraftarların merakla beklediği Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçı yayın kanalı ve canlı izle ekranı!

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlık maçları kapsamında iki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor!

Galatasaray Kasımpaşa maçı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü yani bugün oynanacak ve saat 20:00'da başlayacak. Heyecanla beklenen maçın canlı yayın kanalı da belli oldu.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı, bu akşam D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

Taraftarlar maçlara ve özel videolara Galatasaray YouTube katıl üzerinden de ulaşabiliyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray Kasımpaşa maçını aşağıda yer alan link ile canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

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Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle! GS MAÇI CANLI YAYIN: Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle kanalı belli oldu!
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