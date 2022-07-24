Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 5. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Taraftarların merakla beklediği Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçı yayın kanalı ve canlı izle ekranı!