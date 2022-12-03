Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle! Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 3.12.2022 16:17

Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle! Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı üzerinden sporseverler Galatasaray hazırlık maçlarını takip ediyor. Dünya Kupası arasında takımlar hazırlık maçları yapıp kondisyonlarını yerinde tutmak istiyor. Maçı takip etmek isteyenler, Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. İşte Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı

Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle! Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Dünya Kupası sırasında takımlar hazırlık maçlarını oynayarak hem sevenlerini yalnız bırakmıyor hem de kondisyonlarını zinde tutuyor. Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı ile sarı kırmızılı takımın taraftarları maçı canlı takip etmek istiyor. İşte Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı

GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Mata, Barış, Yunus, Gomis.

RAYO VALLECANO: Dimitrievski, Suarez, Oscar Trejo, Andres, Chavarria, Unai Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello.

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Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle! Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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